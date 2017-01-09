التأكيد على عقد المجلس وترتيب أوسع مشاركة وتجديد بنى المنظمة وتفعيل مؤسساتها

رام الله/PNN – بدعوة من مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، عقد ظهر اليوم اجتماع تشاوري لممثلي الفصائل والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، تناول المشاركون خلاله الآمال المعقودة على نتائج جلسات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت وأهمية انعقاد المجلس وسبل نجاح أعماله بمشاركة كل الاطراف والمكونات الفلسطينية، والخروج بنتائج تؤدي الى إنهاء الانقسام وترسيخ التوافق الوطني وإعادة الاعتبار للقضية والنضال الوطني ولدور منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وتفعيل وتطوير مؤسساتها وتعزيز الحياة الديمقراطية.

وبعد نقاش مطول تخلله العديد من المقترحات، خلص المشاركون إلى مجموعة أساسية من التوصيات الموجهة بمذكرة رسمية الى اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي تنعقد غداَ في بيروت، أكدوا فيها، على التالي:

1. التأكيد على ضرورة عقد المجلس الوطني وأهمية الترتيب لمشاركة جميع المكونات الفلسطينية لما لذلك من أهمية في هذه المرحلة الهامة من حياة شعبنا، وبما يؤدي الى تجديد البنى التنظيمية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل وتطوير مؤسساتها وانتخاب لجنتها التنفيذية ومجلسها المركزي.

2. الاتفاق على برنامج سياسي وطني جامع يعيد الاعتبار للقضية الوطنية وللنضال الوطني لمواجهة التحديات.

3. أهمية استمرار عمل اللجنة التحضيرية لما بعد انعقاد المجلس الوطني من أجل إنجاز مهامها في تفعيل وتطوير مؤسسات المنظمة والوصول الى انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في ظرف زمني لا يتعدى 12- 18 شهر على أساس التمثيل النسبي الكامل ولكافة أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

4. أهمية تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في هيئات منظمة التحرير الفلسطينية كافة.

5. تعزيز الديمقراطية ودورية الانتخابات في المنظمات والاتحادات الشعبية.

6. الاتفاق على آليات حماية وصيانة التمثيل الحقيقي للمستقلين من أبناء شعبنا في هيئات المنظمة.

7. العمل على تجسيد بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على الارض.

8. أهمية اشراك مؤسسات العمل الاهلي الفلسطيني في الحوار وفي مؤسسات المنظمة.