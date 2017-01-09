رئيس بلدية بيتونيا يبحث مع رئيس بلدية اوروجوايانا البرازيلية سبل التعاون المشترك

البرازيل/PNN –بحث رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة مع رئيس بلدية اوروجوايانا في ولاية ريو البرازيلية السيد جراندي سول سبل التعاون المشترك في العديد من المجالات.

وفي بداية اللقاء اطلع دولة السيد سول على احتياجات مدينة بيتونيا والمشاريع التي تعكف على تنفيذها اضافة الى سُبل دعم البلدية في المجالات التعليمية والصحية والبنية التحتية.

وتحدث دولة عن العقبات الاسرائيلية التي تحول دون تنفيذ البلدية لعدة مشاريع حيوية في المدينة وتخدم كافة القطاعات، مشيراً الى أن بلدية بيتونيا تسعى وبكل طاقاتها لتنفيذ مشاريع حيوية، اضافة الى المشاريع التي تخدم قطاع الشباب في المدينة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل ابرام تفاقيات شراكة في عدة مجالات اهمها الثقافية والاجتماعية والتعليمية والرياضية، اضافة الى ارسال وفود من مدينة بيتونيا للاطلاع على التجارب البرازيلية في تلك المجالات.

من جانبه أكد السيد سول، على أهمية تعزيز الشراكة مع بلدية بيتونيا في كافة المجالات، واعداً بمنح قطة أرض لجامع ومقر للجالية الفلسطينية في المدينة البرازيلية.