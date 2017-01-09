تربية بيت لحم تكريم المعلمين المبادرين لتأهلم للمرحلة الثانية في مبادرة الهام فلسطين

بيت لحم/PNN – كرم الاستاذ سامي مروة مدير التربية والتعليم بيت لحم المعلمين والمعلمات المبادرين والمبادرات الذين تأهلوا للمرحلة الثانية في مبادرة الهام فلسطين للدورة السادسة ولم يتأهلوا على المستوى الوطني، اليوم الاثنين.

حيث كرّم مدير التربية ( 92 ) مبادراً ومبادرة من فئات المشرفين التربويين ومدراء المدارس والمعلمين والمرشدين ومنسقي الصحة المدرسية .

كما تم الإعلان عن إطلاق الدورة السابعة لمبادرة الهام فلسطين حيث يستمر فتح باب الترشح حتى 26/2/2017م .

وحضر حفل التكريم كل من رئيس قسم الإشراف التربوي أ. وليد رضوان ومنسقة المبادرة أ. خلود حماد.