الوزير الشاعر يستقبل وفدا من جامعة النجاح الوطنية

رام الله/PNN – استقبل وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر وفد من جامعة النجاح الوطنية يترأسه د. عدنان ملحم مساعد رئيس الجامعة للشؤون الاجتماعية ومدير معهد النجاح للطفولة د. زاهر نزال بحضور داوود الديك الوكيل المساعد لشؤون التنمية والتخطيط.

عبر الشاعر عن شكره لرئيس الجامعه وطواقمها المتميزة وقال أننا نفتخر بالجامعة كصرح تعليمي وثقافي مميز ، كما أكد على أن الوزارة جاهزة للتعاون مع الجامعة في جميع المجالات، وأشاد بالجهود المبذولة في معهد الطفولة التابع للجامعة لرعاية وتأهيل مرضى التوحد،وأكد أننا مستعدون لتوحيد الجهود الوطنية وتنسيقها، وتعزيز دور المؤسسات الشريكة، وبلورة شراكة حقيقية تشمل جميع القطاعات والمؤسسات في إطار رعاية أطفال مرضى التوحد في فلسطين وتنظيم العمل في المؤسسات التي تعمل في هذا المجال.

وقال الشاعر أننا معنيين بتوحيد الجهود والخروج بخطة وطنية شاملة تهدف لتقديم خدمات متكاملة بشأن رعاية أطفال مرضى التوحد مما ستترك أثرا كبيرا ونتائج ايجابية في المجتمع اذا تم العمل على تطبيقها بالتعاون مع كافة المؤسسات ذات العلاقة.

كما قدم د. ملحم دعوة لمعالي الوزير من رئيس الجامعة لزيارتها والاطلاع على البرامج المتخصصة في مجال التنمية الاجتماعية والطفولة والمرأة والفئات المهمشة ، وأكد على أهمية التعاون والتشبيك والتنسيق . كما تحدث د. نزال عن الخدمات النوعية التي يقدمها معهد الطفولة لامراض التوحد التابع للجامعة ، والتي تعتمد على التشخيص المهني للحالات .

واتفق الطرفان على أهمية توقيع اتفاقية تعاون في المجالات المختلفة.