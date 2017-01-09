مصلحة السجون تقرر انهاء عزل الاسير أبو حنيش بعد اعلانه الاضراب عن الطعام

رام الله/PNN – قررت إدارة مصلحة سجون الاحتلال إنهاء عزل مسئول فرع الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال كميل أبوحنيش مطلع الأسبوع القادم، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان القائد أبو حنيش إضراباً مفتوحاً عن الطعام، بالإضافة إلى تهديد منظمة الجبهة بالسجون بالبدء بخطوات احتجاجية في كافة السجون احتجاجاً على استمرار عزل قائدها.

وأكد مصدر مطلع في منظمة الجبهة بسجون الاحتلال أن حوارات مكثفة استغرقت ساعات طويلة بين منظمة الجبهة وإدارة مصلحة السجون أكد خلاله رفاق الجبهة على أنهم لن يسمحوا بتمرير عزل القائد أبوحنيش، وأنهم سيبدأون تنفيذ برنامج نضالي منوع في كافة السجون تزامناً مع إعلان القائد كميل أبوحنيش اليوم إضرابه المفتوح عن الطعام، مما اضطر مصلحة السجون إلى الخضوع والاستجابة لمطالب الرفاق وتقرر إنهاء العزل عن القائد أبوحنيش مطلع الأسبوع القادم.

ووصف المصدر هذا القرار بالإنجاز النضالي الذي يحُسب للقائد أبوحنيش ورفاقه في منظمة الجبهة بالسجون، وللحركة الأسيرة، وتأكيد على أهمية وتأثير معارك الإرادات الجماعية التي يخوضها الأسرى ضد مصلحة السجون في إجبار الاحتلال على الخضوع لمطالب الأسرى.