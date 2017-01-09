موناليزا العرب.. نجمة مفعمة بالإثارة والفخامة والرقي

بيت لحم/PNN – نشرت الفنانة العالمية الدكتورة سمر الشامسي (موناليزا العرب)، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”و “انستقرام” صور من أحدث جلسة تصوير لها تحت إشراف المصور نافع العامري حيث تألقت الشامسي بالزي الإماراتي بشكل مميز وإطلالة رقيقة تاركتاً شعرها ينسدل على كتفيها، وزينت إطلالتها بمكياج تحت إشراف المبدعة عايشه الشامسي، والمجوهرات تقدمة ((alsafa gold.

حيث امتزجت مجموعة المجوهرات بما يتناسب مع إطلالة تمزج بين الرقة والفخامة والأنوثة وبين الرومنسية.

سمر الشامسي جمال مفعم بالاثارة والكاريزما المعبرة عن النجومية والبريق الذي يعكس الفخامة والرقي، لذا تتهافت كبرى شركات المجوهرات العربية لتكون الشامسي نجمة لتصوير مجوهراتهم.