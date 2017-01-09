الاحتلال يمدد اعتقال شقيقي عملية القدس ويقرر الإفراج عن شقيقته

القدس/PNN – مدد قاضي ما يسمى محكمة “الصلح الإسرائيلية” اليوم الإثنين، توقيف أفراد من عائلة الشهيد فادي أحمد القنبر، فيما قرر الإفراج عن شقيقته شادية.

وأفاد مصادر صحفية أن قاضي المحكمة مدد توقيف شقيقي الشهيد منذر ومحمد أحمد القنبر، وابن عمه محمد عمران القنبر، حتى الأحد المقبل، علمًا أنهم اعتقلوا يوم أمس عقب عملية الدهس التي نفذها الشهيد.

وقرر القاضي الإفراج عن شادية القنبر شقيقة الشهيد بشرط الحبس المنزلي لمدة يومين، علمًا أنها اعتقلت أمس بعد استدعائها للتحقيق.

وأفادت عائلة الشهيد أن مخابرات الاحتلال استدعت اليوم والدي الشهيد وشقيقاته، وبعد التحقيق معهم افرجت عنهم دون عرضهم على المحكمة، كما افرجت عن تهاني قنبر، زوجة الشهيد فادي.