النجمة نوال الزغبي تبدأ عامها الجديد بنشاطات مكثفة

رام الله/PNN – عمر حديدي: مع بداية العام الجديد تصدرت اخبار النجمة الذهبية نوال الزغبي وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد المحادثة التي اجرتها الزغبي مع معجبيها عبر موقع التواصل الاجتماعي “التوتير” حيث أكدت الزغبي انها تستعد الى اصدار اغنية خليجية واخرى لبنانية،كما صرحت انها قد تجدد في عام 2017 اغنية الراحلة منى مرعشلي “ليك شوقة عندنا” خصوصا بعد اعجاب الناس بها عندما ادتها في حلقة ليلة رأس السنة على شاشة ال LBC في برنامج “لهون وبس”.

كما تحيي النجمة الذهبية بتاريخ 17/2 حفل غنائي ضخم في الجزائر بصالة قصر المؤتمرات كأول فنانة عربية تحيي حفلا فيه بعد افتتاحه في عام 2016،وتعود لتحيي في 18/2 حفلاً في باريس بقصر المؤتمرات برفقت النجم وائل جسار.

اما البرامج التلفزيونية فسيتم بث حلقة تم تصويرها مع النجمة الذهبية من برنامج كل يوم جمعة مع الاعلامي عمرو اديب على شاشة ON tvالموافق 13/1،وستطل ايضا النجمة الذهبية بحلقة من برنامج اراب ايدول.