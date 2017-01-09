فيفيان مراد ونجاحات كبيرة ليلة راس السنة

بيروت/PNN – عمر حديدي: بصوتها الرائع وأطلالتها المميزة التي حملت توقيع مصمم الازياء الكويتي يوسف الجسمي احيت النجمة اللبنانية فيفيان مراد حفل ليلة رأس السنة في تورنتو حيث لبت دعوت الجالية اللبنانية المتواجدة بكندا،وتميزت الحفل بالتفاعل الكبير من قبل الجمهور مع مراد حيث قدمت مجموعة من اغانيها القديمة والجديدة.

واستكمال لنجاحاتها اطلت ايضا النجمة فيفيان مراد على شاشة ال OTV بحلقة مسجلة احتفالاً بليلة رأس السنة وأدت على المسرح اغنيتها الضاربة “الجنسية”و”كل شي توقعتو” وعند انتهاء وصلتها وجهت تحية للشعوب العربية وتمنت لهم الامن والسلام والخير وعندما اثنى المذيع على اطلالتها وأكد على تألقها الدائم شكرته مراد وقدمت الشكر لمصممت الازياء زينة صليبي التي ارتدت من تصميمها في تلك الليلة ،وعند سؤالها عن سبب قلة ظهورها الاعلامي صرحت مراد انها تختار اطلالات معينة ولا تحب الظهور بكل البرامج اذ لم تشعر بالراحة ،ووعدت الجمهور بعام 2017 انها ستقدم اغنية خليجية واغنية لبنانية بلونها الخاص.