الشرطة تقبض على شخصين متهمين بالسرقة في رام الله‎

رام الله/PNN – القت الشرطة اليوم القبض على شخصين متهمين بارتكاب 4 قضايا كسر زجاج مركبات للمواطنين وسرقة أغراض منها أثناء توقفها في شوارع رام الله .

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ان شرطة محافظة رام الله والبيرة تلقت 4 شكاوى من مواطنين قبل ثلاثة ايام مفادها قيام مجهولين بكسر زجاج مركباتهم بينما اوقفهوا في شوارع رام الله وسرقة اغراض خاصة منها.

واضاف البيان انه وبعد اجراءات البحث والتحري والمراقبة، بدأ فرع المباحث العامة بجمع الأدلة وحصر المعلومات وتم الاشتباه بشخصين تم ضبطهما بظروف اوجبت الشبه في امكان السرقات وبالاستماع لأقوالهما اعترفا بالسرقة، وضبطت الشرطة بحوزتهما 37 زجاجة عطر من احدى المركبات بالاضافة الى حقائب واجهزة هواتف خلوية وبطاقات صراف وهويات شخصية واوراق رسمية وثبوتية.

واكد البيان توقيف المشتبه بهما واحالتهما والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما اصولا .