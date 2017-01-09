الاحتلال يقتحم الطبقة وخرسا ويغلق مدخل الفوار في الخليل

الخليل/PNN – اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، قريتي خرسا والطبقة في بلدة دورا، وأغلقت مدخل الفوار جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، لـ”الوكالة الرسمية”، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي خرسا والطبقة، وفتشت منازل عدد من المواطنين، واحتجزت الطفل أيمن عبد الناصر الدرابيع ( 12 عاما) والشاب علي الكومي (18 عاما) وأجرت تحقيقا ميدانيا معهما، قبل أن تخلي سبيلهما.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل مخيم الفوار بالبوابة الحديدية، ونصبت حاجزا عسكريا وأعاقت حركة السير، وفتشت المواطنين ومركباتهم.