ارزيقات لـPNN:مصرع طفلين وفتاة في 3 حوادث منفصلة برام الله والخليل وقلقيلية

الخليل/PNN – لقي طفلان وفتاة مصرعهم، اليوم الإثنين، في ثلاثة حوادث منفصلة في رام الله، والخليل، وقلقيلية.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، بأن فتاة تبلغ من العمر 24 عاما، لقيت مصرعها جراء تعرضها لصعقة كهربائية في قرية شقبا، غرب رام الله.

وأضاف ارزيقات أن رئيس النيابة علاء التميمي قرر تسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه، بعد أن كشف عليه الطبيب الشرعي وتبين أن سبب الوفاة صعقة كهربائية.

وفي الخليل، لقي طفل يبلغ من العمر 13 عاما مصرعه، جراء سقوطه في بئر ببلدة سعير، في حين لقي الطفل أيهم جمال قزمار (5 أعوام) مصرعه، جراء سقوطه من علو في قرية عزبة سلمان، جنوب قلقيلية.

وذكر المقدم ارزيقات أن النيابة العامة قررت التحفظ على جثمان الطفل قزمار إلى حين انتهاء الإجراءات، مؤكدا أن الشرطة والنيابة العامة فتحتا تحقيقا للوقوف على ملابسات الحوادث الثلاثة.