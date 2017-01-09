وحدات قمع تقتحم قسم 9 في “النقب” وتعتدي على الأسرى

جنين/PNN – اقتحمت وحدات قمع خاصة، مساء اليوم الإثنين، قسم 9 في سجن النقب الصحراوي، واعتدت على الأسرى ونقلت عددا منهم.

وأفاد موجه أسرى حركة “فتح”، في رسالة من داخل السجن، بأنه جرى نقل وتوزيع الأسرى البالغ عددهم 120 أسيرا إلى أقسام أخرى ومنعهم من أخذ ملابسهم معهم في ظل الأجواء الباردة، بعد اقتحام القسم بحجة التفتيش.

وناشد موجه أسرى حركة “فتح”، المؤسسات الإنسانية والحقوقية وكافة مكونات شعبنا، الوقوف إلى جانب الأسرى الذين يعانون من أوضاع مأساوية وصعبة، جراء السياسات القمعية التي ينتهجها الاحتلال بحقهم.