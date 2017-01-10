توقعات الابراج ليوم الثلاثاء

توقعات الابراج والنجوم لليوم الثلاثاء 10/1/2016

برج الحمل الثلاثاء 10 يناير

اما عن حظك غداً برج الحمل ، لا يبدو أن جبال المشكلات والاضطرابات غداًية في طريقها إلى التلاشي ، كن حازماً وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم ، وإلا قد تعاني من انتكاسات دائمة.

وازن الأمور بعناية ، وفكر في الأهداف التي تريد تحقيقها عن جد وتلك التي يجب التغاضي عنها ، إذا استطعت تنفيذ ذلك ، فسوف تجد أيضاً أن الحلول أصبحت أسهل.

برج الثور الثلاثاء 10 يناير

اما عن حظك غداً برج الثور ، سوف يكون لديك سبباً جيداً لكي تفرح ، وتكون مستريحاً مع العالم من حولك وفي مزاج مناسب للاحتفال بهذا الإحساس ، جميع المقابلات ، سواء مع زملاء العمل أو العائلة.

سوف تكون مجدية للغاية ، لكن لا تتمادى في ذلك ، وفكر في هذا غداً على أنه هدية واظهر امتنانك من خلال المعاملة اللطيفة لمن هم حولك.

برج الجوزاء الثلاثاء 10 يناير

اما عن حظك غداً برج الجوزاء ، لا تندهش اذا شعرت غداً بأنك متوعك الصحة ، سيء المزاج ومشوش ، يفضل أن ترى ما الخطب والاعتناء ببدنك ، ستعيش فترات تملؤها الحيوية والارتخاء.

لا تسمح بانعكاس عدم رضاك أمام الآخرين خاصة في العاملين بالمصالح العامة أو أمام رؤسائك ، لأن هذه الفترة ليست بالوقت المناسب للدخول في مجادلات ونزاعات.

برج السرطان الثلاثاء 10 يناير

اما عن حظك غداً برج السرطان ، لا تندهش اذا شعرت غداً بأنك متوعك الصحة ، سيء المزاج ومشوش ، يفضل أن ترى ما الخطب والاعتناء ببدنك ، ستعيش فترات تملؤها الحيوية والارتخاء.

لا تسمح بانعكاس عدم رضاك أمام الآخرين خاصة في العاملين بالمصالح العامة أو أمام رؤسائك ، لأن هذه الفترة ليست بالوقت المناسب للدخول في مجادلات ونزاعات.

برج الأسد الثلاثاء 10 يناير

اما عن حظك غداً برج الأسد ، لا تندهش اذا شعرت غداً بأنك متوعك الصحة ، سيء المزاج ومشوش ، يفضل أن ترى ما الخطب والاعتناء ببدنك ، ستعيش فترات تملؤها الحيوية والارتخاء.

لا تسمح بانعكاس عدم رضاك أمام الآخرين خاصة في العاملين بالمصالح العامة أو أمام رؤسائك ، لأن هذه الفترة ليست بالوقت المناسب للدخول في مجادلات ونزاعات.

برج العذراء الثلاثاء 10 يناير

اما عن حظك غداً برج العذراء ، كل ما أنت جزء منه ينتهي على أكمل وجه ولا أهمية للمشكلات التي تواجهها ، احرص في هذه الفترة على عدم استئناف الأمور منذ البداية ، بالعكس ، تخلص مما يشغلك يومياً ولا يريحك منذ زمن.

تحرر من المضايقات أيضاً التي عكرت حياتك منذ زمن ، قم بإنهاء جميع الأعمال المعلقة وتخلص من جميع الالتزامات القديمة التي لم تعد متعلقة بك ، افسح المجال استعداداً لفترات ستكون بها الأمور أقل سلاسة.

برج الميزان الثلاثاء 10 يناير

اما عن حظك غداً برج الميزان ، تتزايد المشاكل التي تصادفها في مسارك ، ولذلك احرص على عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية.

تأن في تحديد المشاكل التي تمثل حقاً إعاقة في مسارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها ، في هذا الشأن ، إن إساءة تقدير الأشياء قد يؤدي بكل سهولة إلى مشاكل صحية.

برج العقرب الثلاثاء 10 يناير

اما عن حظك غداً برج العقرب ، الوقت مناسب جداً لجميع العلاقات الشخصية ، سواء كانت جديدة أو قديمة ، سوف تجد عمليات التواصل مع من حولك ملهمة وغنية لأفكارك الخاصة.

لكن يجب ألا تفكر فقط في المزايا التي يجلبها لك هؤلاء المعارف ، وحاول التفاعل أيضاً على المستوى العاطفي ، وإلا فسوف تكون مدة الاستفادة والتناغم قصيرة.

برج القوس الثلاثاء 10 يناير

اما عن حظك غداً برج القوس ، كل شيء سهل في الوقت الحالي وأنت تستمتع حقاً بالأمور التي تقوم بها ، سوف تترك أيضاً ورائك أثر من الجاذبية الإيجابية.

لا تتعجب عندما يقترب منك من هم حولك ويبوحون لك بأفكارهم ، لكن لا تكن مغروراً ، اشترك في المشروعات المختلفة لأنها قد تقدم لك الإلهام فيما يخص خططك الخاصة.

برج الجدي الثلاثاء 10 يناير

اما عن حظك غداً برج الجدي ، يمكنك إحراز التقدم إذا قمت بالتحول من الأساليب القديمة المعروفة إلى أخرى جديدة ، وسوف يساعدك ذلك على النجاح في مستقبلك المهني ، قد تجد دعماً غير متوقع من الزملاء المتفتحين فيما يخص أسلوب جديد.

إذا كنت عفوياً ، قد تقابلك فرص جديدة تماماً في العلاقات في حياتك الخاصة ، فاجئ ذاتك والآخرين ، ينطبق هذا أيضاً على ما يخص صحتك ، قم بتجربة رياضة جديدة وغير تقليدية.

برج الدلو الثلاثاء 10 يناير

اما عن حظك غداً برج الدلو ، غداً أنت متفق أخيراً مع ذاتك ، وهذا يتضح للآخرين من خلال سلوكك في العمل ، سوف يطلب منك الزملاء النصيحة ، وكذلك الحال في حياتك الخاصة.

تأكد من الاحتفاظ بالتوازن بين الأخذ والعطاء حتى تتمكن من الاستفادة من الصداقات ، يجب أن تكون مهتماً بذاتك بعض الشيء للحفاظ على هذا التوازن ، قد يكون التأمل هو المدخل الصحيح.

برج الحوت الثلاثاء 10 يناير

اما عن حظك غداً برج الحوت ، أنت الآن متفق مع ذاتك بشكل كامل ، وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك الشخصية أيضاً.

يؤثر ذلك على الآخرين لما لك من علاقات قوية مع شريك حياتك والعائلة ، مع وجود توازن جيد وصحي بين الأخذ والعطاء ، حاول الحفاظ على هدوئك الداخلي واستخدم هذا الوقت في الإعداد لأوقات أقل إيجابية قادمة.