بالفيديو:شهيد بمواجهات مع الاحتلال بمخيم الفارعة

طوباس/PNN-استشهد مواطن فلسطيني فجر الثلاثاء، بعد إصابته برصاص الاحتلال الاسرئيلي، خلال مداهمات ومواجهات في مخيم الفارعة بين مدينتي طوباس ونابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية أن الشهيد هو محمد الصالحي “33 عاماً” وأعدمته قوات الاحتلال بعد اقتحام منزله في مخيم الفارعة جنوب طوباس، وهو أسير محرر اعتقل بانتفاضة الأقصى عدة سنوات.

وقال القيادي في حزب الشعب خالد منصور المقيم في المخيم ان قوات من جيس الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم بهدف القيام بحملة اعتقالات في صفوف المواطنين حيث اقتحمت هذه القوات منزل الشهيد للوصول الى منزل المواطن محمود صالح المجاور .

واضاف منصور ان قوات الاحتلال قامت باطلاق النار على الشهيد امام اعين والدته وتركته ينزف حتى ارتقت روحه الطاهرة ولم تقدم له الاسعافات اللازمة ووصف منصور ذلك بعملية اعدام ميداني ومباشر من نقطة الصفر.

واوضح منصور انه تم نقل جثمان الشهيد ال المستشفى التركي بمديمنة طوباس

وقامت قوات الاحتلال باعتقال ثلاثة شبان من مخيم الفارعة وهم محمود صالح جبارين 23 عام وقيس نشات ابو حسن 23 ومحمود نظمي ابو حسن 23 سنة وربيع جمال مبارك.