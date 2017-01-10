ضبط 700 لتر مبيدات زراعية غير قانونية في طولكرم‎

طولكرم/PNN/ضبطت الضابطة الجمركية اليوم 7000 لتر مبيدات زراعية من نوع ( تيفون )بدون تصريح زراعي في محافظة طولكرم .

وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام انه تم ضبط الكمية اثناء محاولة تهريبها من اسرائيل الى المدينة وبحضور مديرية الزراعة في المحافظة تم معاينة الكمية وتبين انها بدون تصريح زراعي وغير موسومة بختم وزارة الزراعة حيث تم مصادرتها وتحويل القضية للنيابة لاستكمال الاجراءات القانونية .

وتهيب الضابطة الجمركية بالإخوة المواطنين والمستهلكين بضرورة عدم التعامل والتعاطي مع مثل هذه البضائع ومروجيها لما تشكله من ضرر بالاقتصاد الوطني .