ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

رام الله/PNN- أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو اليوم، يكون غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة، ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وفي يوم غدٍ الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، فيكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .