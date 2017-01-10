الامم المتحدة تعد لنشر قائمة سوداء للشركات الاسرائيلية العاملة بالاراضي المحتلة

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ قالت وسائل اعلام اسرائيلية ودولية ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يعد قائمة سوداء للشركات الاسرائيلية التي تعمل في المستوطنات من اجل تعميمها على المستوى الدولي و وقف التعامل معها باعتبارها مقامة على اراضي محتلة وفق القانون الدولي.

وبحسب المصادر فان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعد ما تم تسميته “القائمة السوداء” للشركات النشطة داخل الخط الأخضر بسبب عملها خارج اطار القانون الدولي.

وقالت المصادر صباح اليوم أنه سيتم نشر القائمة السوداء لشركات المستوطنات في شهر اذار مارس القادم موضحة ان نشرها كان من المفترض ان يحدث قبل عدة اشهر.

واوضحت المصادر أن القائمة وضعت من قبل نشطاء الحملة الدولية لمقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات الدولية عليها المعروفة باسم BDS وتهدف إلى منع وجود أي شركة وراء الخط الأخضر.

وتتضمن القائمة المئات من اسماء الشركات الاسرائيلية العاملة المستوطنات الغير شرعية المقامة باراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها شركات الامن المختلفة والمصانع الصناعية والزراعية .