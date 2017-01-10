مسؤولون بالحركة انتقدوها : خلافات بين حماس وتركيا على خلفية ادانتها لعملية القدس 

غزة/PNN/ وجه مسؤولون في حركة المقاومة الاسلامية حماس انتقادات لاذعة لتركيا على خلفية ادانة نائب رئيس الوزراء التركي لعملية القدس حيث وصفها بالارهابية الحقيرة على حد قوله.

ورد مسؤولين من حماس على الموقف التركي بالتاكيد ان الارهاب و ما تقوم به اسرائيل في الاراضي الفلسطينية من عمليات قتل واضطهاد واستيطان للفلسطينين مطالبين تركيا بالتراجع عن موقفها هذا.

وقال المتحدث باسم حماس في غزة، حازم قاسم، أن الإرهاب الحقيقي هو الاحتلال ومن يقوم بدعمه مؤكدا أن مقاومة الشعب الفلسطيني حق مشروع منصوص عليها في القانون الدولي.

وطالب المسؤول في حركة حماس تركيا بالتراجع عن موقفها هذا والبقاء في خندق دعم حقوق الشعب الفلسطيني مشددا على ضرورة وقف التصريحات التركية التي تضر بالشعب الفلسطيني ونضاله من اجل نيل حريته.

وكانت وسائل الاعلام التركية وصحفيين اتراك قد نقلوا تغريدة لنائب رئيس الوزراء التركي ميهمت سيماسيك قال فيها مجددا نؤكد ادانتنا لعملية ارهابية جديدة وجديرة بالازدراء في مدينة القدس .

وبحسب نائب رئيس لوزراء التركي فان الانسانية تستحق ان تتوحدالامم من اجلها لمواجهة الارهاب على حد قوله.