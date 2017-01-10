قوات الاحتلال تعتدي على مسنة في كفر قدوم

قلقيلية/PNN-اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي في منتصف هذه الليلة على المواطنة شفيقة جمعة ٨٠ عاما خلال اقتحامها لبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في البلدة مراد شتيوي ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منزل المواطن ماجد جمعة واعتدت على والدته بالضرب نقلت على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج .

كما داهمت منازل المواطنين حمزة جمعة رئيس المجلس وعاكف جمعة وعبد اللطيف جمعة وعبد المنان جمعة وهددت ساكنيها بالاعتقال في حال شاركوا في المسيرة السلمية الاسبوعية التي تنظم في البلدة.

يذكر ان قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من العقوبات الجماعية بحق اهالي كفر قدوم بالمداهمات الليلية المتكررة وتفتيش المنازل بشكل استفزازي وتهديد الاطفال والشبان لثنيهم عن المشاركة في المسيرات الاسبوعية.