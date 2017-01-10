تربية قلقيلية عقد اجتماعا تحضيريا لإطلاق مبادرة التعليم المساند

قلقيلية/ PNN- ضمن مبادرة الشراكة مع المجتمع المحلي لتطوير التعليم، عقدت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية اجتماعا تحضيريا لإطلاق مبادرة التعليم المساند خلال العطلة الشتوية، وذلك بحضور ومشاركة خضر عودة نائب مديرة التربية والتعليم، ووجيه يامين رئيس قسم الاشراف التربوي ومؤيد عفانة رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام، وفريق التطوير من مشرفي المرحلة الاساسية في تربية قلقيلية، ومديري ومديرات ومعلمي ومعلمات المدارس المستهدفة.

خضر عودة رحب بالحضور، مشيرا الى ان مبادرة التعليم المساند تنفذها المديرية وبالتعاون مع بلدية قلقيلية وتهدف الى رفع مستويات تحصيل الطلبة في المرحلة الاساسية في المواد الاساسية العلمية والانسانية، من خلال برنامج خاص سيتم تنفيذه على مدار 30 يوم عمل في ست مدارس في مدينة قلقيلية، وبواقع شعبتين في كل مدرسة، بأشراف معلمين ومعلمات أكفياء، واشار عودة الى ان برنامج التعليم المساند يتضمن برنامج تعليمي ترفيهي متكامل من اجل جذب الطلبة وتعزيز مشاركتهم فيه، خاصة وانه يستهدف رفع مستويات التحصيل للطلبة واكسابهم المعارف والمهارات الاساسية باستخدام استراتيجيات تعليم تفاعلية وقائمة على التعلم النشط، والتعلم باللعب.

مؤيد عفانة اشار بدوره الى ان اطلاق برنامج التعليم المساند يأتي في سياق مبادرة الشراكة مع المجتمع المحلي التي اطلقتها مديرية التربية والتعليم لتطوير التعليم في محافظة قلقيلية، وبالشراكة مع المجتمع المحلي بمكوناته المختلفة وخاصة الهيئات المحلية، وشكر عفانة بلدية قلقيلية ممثلة بلجنة ادارة البلدية ورئيسها طارق عمير على الدعم للمبادرة، وعلى الشراكة مع التربية والتعليم لتطوير العملية التربوية.

من جانبه تطرق وجيه يامين الى الجوانب الفنية الخاصة بالبرنامج، شارحا ان البرنامج سيتم تنفيذه خلال العطلة الشتوية، بواقع 4 ساعات يوميا، وسيتم استكماله ايام السبت من كل اسبوع خلال الدوام الرسمي، واوضح يامين بان قسم الاشراف التربوي ومن خلال فريق التطوير من مشرفي المرحلة الاساسية سيعمل على تقديم الدعم والمساعدة الفنية للبرنامج والاشراف على تنفيذه في المدارس المختلفة، وشدد يامين على ضرورة اعداد خطط تنفيذية للبرنامج في كل مدرسة، ومؤشرات قياس لمدى تحقيق البرنامج اهدافه من اجل تعميم الفكرة وتطويرها.

وتم في الاجتماع نقاش اليات التنفيذ والمتابعة والاشراف على برنامج التعليم المساند، حيث تم التأكيد من قبل مديري ومديرات المدارس على توظيف كافة موارد المدارس لانجاح البرنامج.