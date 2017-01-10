وكيل وزارة الداخلية يعقد اجتماعا بحضور وكيلي الإعلام والاتصالات

رام الله/ PNN- ترأس وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور اجتماعا بحضور وكيل وزارة الإعلام د. محمود خليفة ووكيل وزارة الاتصالات السيد سليمان الزهيري وضم عددا من المدراء العامين في الوزارات المعنية.

جاء ذلك بناء لتوجيهات دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية د. رامي الحمد لله من اجل البحث في القضايا المشتركة والاتفاق على آلية للتعاون والتنسيق بهدف العمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بمعاملات المواطنين في مختلف المجالات.

هذا وسيتم عقد اجتماع لاحق لدراسة مسودة الأنظمة والقوانين ذات الصلة قبل عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.