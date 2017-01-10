الاحتلال يعتقل (25) مواطناً من الضفة بينهم أطفال

رام الله/ PNN- اعتقلت قوات الاحتلال (25) مواطناً من الضفة الغربية، منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم الثلاثاء، بينهم أطفال من مدينة القدس.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال اعتقل ثلاثة أطفال من منازلهم في جبل المكبر في مدينة القدس، وهم الشقيقان أسامة عويسات (12 عاماً) وباسم (14 عاماً)، وابن عمهما محمد (14 عاماً)، كما واعتقل الشّاب عبد الكريم الشيوخي من بلدة سلوان.

وشنّ الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة جبع في محافظة جنين، طالت (11) مواطناً بين أسرى محرّرين ومعلمي مدارس، وهم: نزيه أبو عون، إسلام أبو عون، سعيد أبو عون، عماد كنعان، أحمد ملايشة، محمد ملايشة، أشرف ملايشة، باسل غنام، رضوان فشافشة، بلال علاونة وزياد علاونة.

ومن مخيم الفارعة في محافظة طوباس، اعتقل الاحتلال كل من: محمد صالح جبارين، ربيع جمال مبارك، محمود نظمي وقيس أبو الحسن.

كما واعتقل من محافظة الخليل ثلاثة شبّان من بلدة سعير، وهم: يعقوب موسى جرادات، فادي اسحق جرادات ويوسف عبد الرزاق جرادات، إضافة إلى اعتقال الفتى قصي أحمد خليل أبو هاشم (16 عاماً) من بلدة بيت أمر، وسرقة مبلغ من المال ومصاغ ذهبي من منزله.

هذا واعتقل الاحتلال الشّابين طلعت زعرب (38 عاماً)، من مخيم طولكرم، وسمير محمود موسى (35 عاماً)، من بلدة الخضر في محافظة بيت لحم.