الشرطة تنجز 2329 قضية وتضبط اكثر من نصف كيلو غرام مخدرات الاسبوع الماضي

رام الله/ PNN – انجزت الشرطة 2329 قضية وضبطت اكثر من نصف كيلوغرام من المواد المخدرة خلال الاسبوع الماضي .

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 2329 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 81 قضية ودورت 29 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 376 قضية ودور 57 قضية، وانجز قسم التنفيذ 1872 قضية ودور 2007 قضية اخرى .

واضاف البيان ان ادارة مكافحة المخدرات ضبطت 562.5 غرام مواد مخدرة و272شتلة قنب مخدر و307 من بذور القنب مخدرة و6 حبات حبوب مخدرة اخرى بالاضافة الى 6 ادوات تعاطي .

وسجلت ادارة المرور 192 حادث سير نتج عنها مصرع شخص واصابة 127 شخص، وفحصت 5102 مركبة وأنزلت عن الشارع 94 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة فيما حررت 3658 مخالفة مرورية، و حجزت 207 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 67 مركبة غير قانونية .

واشار البيان ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 86466 سائح ، فيما بلغ عدد النزلاء 19486 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والاثار فقد تم انجاز قضية وجاري متابعة قضية قضية اخرى .