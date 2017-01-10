هيئة الأسرى: الأسير حمد الله عبد الهادي لا يزال معزولا منذ 3 سنوات بحاله صحية سيئة

رام الله/ PNN- أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون السرى والمحررين، ظهر الثلاثاء بان الأسير ” حمد الله عبد الهادي عبد العزيز صرمة ” (42 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ، والمعتقل منذ 22 عاما، لا يزال معزولا في سجن ايشل منذ 3 سنوات بظروف صحية سيئة.

واضاف، بان الأسير “حمد الله” كان قد أمضى سنوات طويلة في العزل الانفرادي الأمر الذي تسبب في اصابته بحالة سيئة، ويعاني من الآم حادة في الرأس، منذ شهور، حين نقله الاحتلال إلى مستشفى الرملة، وأعطي حقنة غير معروفة في الفخذ، لم تؤدى الى تحسن حالته.