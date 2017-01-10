الزهار: انفراجة قريبة لغزة وصفقة التبادل لن تعقد إلا بشرط

غزة/PNN/ كشف محمود الزهار، القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن انفراجه قريبة لسكان قطاع غزة المحاصرين، بناءً على وعود مصرية مرتبطة بتطور العلاقات بين الجانبين.

وقال الزهار، في حوار خاص مع موقع “الخليج أونلاين”: “إنه وبناء على اللقاءات الأخيرة التي جرت في القاهرة بين المسؤولين المصريين ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، فهناك انفراجة قريبة لسكان غزة والحصار المفروض عليهم”.

وأضاف: “مصر أكدت لموسى أبو مرزوق التزامها بفتح معبر رفح البري أمام المسافرين، وتفعيل التبادل التجاري بين قطاع غزة والقاهرة”، مؤكداً أن هناك مرحلة هامة وجديدة ستبدأ قريباً بين مصر وغزة.

وأوضح الزهار أن مصر تحتاج إلى قطاع غزة في ظل الوضع الصعب الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، وكذلك غزة بحاجة لمصر في ظل الحصار الخانق الذي يعيشه سكان القطاع منذ سنوات طويلة، لافتاً الانتباه إلى أن الطرفين بحاجة إلى علاقة اقتصادية متبادلة لتعم الفائدة على الجميع.