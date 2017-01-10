الجرافات الإسرائيلية تهدم 9 منازل في مدينة قلنسوة

رام الله/ PNN- هدمت الجرافات الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة، اليوم الثلاثاء، 9 منازل في مدينة قلنسوة داخل أراضي عام 1948، وذلك بذريعة البناء غير المرخص.

وتعود المنازل التي هدمت، بحسب “عرب 48″، لكل من: عميد خديجة، وآدم كمال، وأحمد خطيب، وحسونة مخلوف، وفهد مخلوف.

وكانت قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية ترافقها جرافات الهدم قد داهمت قلنسوة، صباح اليوم، لتنفيذ هدم 10 منازل في المنطقة الواقعة شمال غرب المدينة.

وتجمهر العديد من الأهالي في المنطقة في محاولة للتصدي للجرافات والآليات ومنع الهدم، غير أن قوات الشرطة منعت الأهالي من الاقتراب من المنطقة، واعتقلت شابا في أعقاب اندلاع مواجهات بين الشرطة والأهالي.

وأعلن رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة، أنه سيقدم استقالته فور تنفيذ أوامر هدم المنازل.

وقال: “إنني وصلت لنتيجة وقرار أن رئيس البلدية لا يملك لنفسه نفعا أو ضرا، من هنا أقدم استقالتي لوزارة الداخلية مع بدء الهدم، لا يليق بنا الاستمرار في هذا الألم”.