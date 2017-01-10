أطفال روضة الجيل الجديد يسلمون المحافظ رمضان رسالة شكر تقديرا لجهوده في تنظيم المدينة

جنين/ PNN – سلم أطفال روضة الجيل الجديد التابعة لجمعية النجدة رسالة شكر وتقدير لمحافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان لدور المحافظة في تنظيم الأسواق وتوفير أرصفة آمنة للمواطنين .

وجرى التسليم في ساحة المحافظة بحضور مدير الشرطة العقيد حقوقي مهند صوان ، ورئيسة جمعية النجدة فرع جنين تمام قناوي ، ومنسقة برامج رياض الأطفال في الجمعية عبلة المحروم ، ورجاء الياموني مديرة الروضة ، ومديرة العلاقات العامة والإعلام سناء بدوي المحافظة ، ومدير العلاقات العامة في الشرطة المقدم أوس عطياني .

وأكدت كل من قناوي والمحروم والياموني أن الجمعية قدمت مبادرة منذ عام 2014 للمؤسسات ذات العلاقات في المحافظة والبلدية والشرطة وتجار المدينة ، للتوصل إلى توفير بيئة آمنة للأطفال والمواطنين في ظل انتشار البسطات العشوائية ، غير أن الجهود تكللت بالنجاح هذا العام بعد الجهود التي قامت بها بلدية جنين لتنظيم السوق ومنع التعديات على الأرصفة .

وقدمت جمعية النجدة وروضة الجيل الجديد شكرها لجهود المحافظة في التعاون مع جهات ذات العلاقة للنهوض بواقع المدينة وتنظيم مرافقها الحيوية .

وبدوره قال المحافظ رمضان ” نشكر مبادرة جمعية النجدة وروضة الجيل الجديد على المبادرة التي قامت بها ورسالة الأطفال المعبرة عن واقع المدينة ، من أجل توفير بيئة ومجتمع آمن يسوده الأمن والنظام والسلم الأهلي .

مشيرا إلى أن محافظة جنين تدعم التغيير الإيجابي الذي يصب في مصلحة المدينة والمواطنين ،ونحافظ على جمالها الحضاري وتعزيز المسئولية الفردية واحترام النظام والقانون .

وتحتوي الرسالة في مضمونها على كتابات ورسومات بأيدي أطفال الروضة لتكون بصمة وعرفان لكل من خدم ويخدم محافظة جنين .