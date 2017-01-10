هيئة الأسرى تندد بجريمة اعدام المحرر محمد الصالحي

بيت لحم/ PNN- نددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر الثلاثاء بالجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باعدام الأسير المحرر محمد الصالحي في مخيم الفارعة، بمحافظة طوباس.

واعتبر عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إعدام قوات الاحتلال للمحرر الصالحي (32 عاما)، جريمة فاشية وإرهابية ارتكبت مع سبق الإصرار في بيته وأمام والدته، وتركوه ينزف على الأرض حتى استشهاده دون السماح بإسعافه.

وأشارت الهيئة، إلى أن هذه الجريمة تأتي تنفيذاً لقرارات المستوى السياسي في اسرائيل، والأوامر العسكرية الاسرائيلية التي تبيح استهداف المواطنين الفلسطينيين العزل وإعدامهم ميدانيا، وملاحقة الأسرى حتى بعد تحررهم، وهي امتداد لمسلسل الإعدامات الميدانية المتواصل ضد أبناء شعبنا.

يذكر أن الصالحي أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 3 سنوات.