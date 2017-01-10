الوزير غنيم يطلع على احتياجات بلدية عصيرة الشمالية

رام الله/ PNN- التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم بممثلي مجلس بلدية عصيرة الشمالية للاطلاع على احتياجاتهم فيما يخص المياه، حيث ناقش اللقاء الوضع المائي للمنطقة وما تواجه البلدية حاليا من صعوبة في عملية التوزيع بسبب عدم وجود خزان مياه.

حيث تطرق الوفد الضيف الى حاجة البلدة الماسة الى انشاء خزان مياه مع تمديد خط ناقل ، حيث أن البلدية حاليا في طور بناء الخزان والمتوقع الانتهاء من انشاؤه خلال الفترة القريبة وطلبهم من سلطة المياه المساعدة في انشاء الخط الناقل وشبكها بالشبكة الرئيسية الخاصة بالبلدية للتمكن البلدية بدورها من توزيع المياه على أهالي البلدة بصورة منظمة وعادلة، بالإضافة الى أنه وخلال الاجتماع تم التطرق الى موضوع محطة معالجة الصرف الصحي وطلب البلدية المساعدة في انشاء الخط الناقل من البلدة باتجاه محطة المعالجة الغربية التابعة لبلدية نابلس.

وفي هذا الاطار اكد م. مازن غنيم ان سلطة المياه تسعى دائما الى تحسين الوضع المائي في مختلف التجمعات الفلسطينية من خلال اقامتها للعديد من المشاريع المائية، موعزا للجهات ذات الاختصاص بدراسة الوضع الحالي للمنطقة وعمل الاجراءات اللازمة من اجل مساعدة اهالي عصيرة الشمالية وفق الامكانيات المتوفرة.