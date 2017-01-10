الدكتور الزعتري يُطلع السفير الأندونيسي على اوضاع الخليل

الخليل/ PNN- أطلع اليوم رئيس بلدية الخليل الدكتور داود الزعتري السفير الاندونيسي “تغوه وردويو” في فلسطين والاردن والوفد المرافق على انتهاكات الاحتلال في الخليل، وبحث الطرفين سبل التعاون المشترك ، جاء ذلك خلال زيارة الوفد لدار بلدية الخليل ، بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي.

رحب الدكتور الزعتري بالوفد الضيف ، مقدماً شرحاً عن تاريخ الخليل ، والتقسيمات العنصرية في المدينة التي فرضها الاحتلال ، مبيناً معاناة المواطنين في المدينة نتيجة انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه ، مشيراً الى تراجع الوضع الاقتصادي جراء الاغلاقات المتواصلة من قبل سلطات الاحتلال .

وبحث الدكتور الزعتري ، حول امكانية توفير الدعم لانشاء مركز مجتمعي فلسطيني اندونيسي في الخليل ، لافتاً اهمية توطيد العلاقات التجارية ما بين الخليل واندونيسيا ، موضحاً المشاريع التي تعمل تنفذها البلدية خاصة مشروع الحديقة التكنولوجية ، داعياً اياهم للتعاون في هذا المشروع، شاكراً الشعب والقيادة الاندونيسة على موقفهم الداعم للشعب الفلسطيني .

من جانبه ، شكر السفير” وردويو ” رئيس بلدية الخليل ، معرباً عن سعادته لزيارة الخليل ، مشجعاً الافكار التي طرحها الدكتور الزعتري ، مبدياً استعداده في نقل هذه الافكار للجهات المختصة ودراستها .

هذا وتوجه الوفد الضيف برفقة رئيس بلدية الخليل في جولة ميدانية للاطلاع على قطعة الارض المقترحة لانشاء مركز مجتمعي فلسطيني اندونيسي .