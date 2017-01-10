بحضور السفير الياباني: بلدية الزبابدة تفتتح مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار

الزبابدة/ PNN -افتتحت بلدية الزبابدة مشروع توسيع شبكة تصريف مياه الأمطار في الزبابدة الممول من الممثلية اليابانية في رام الله ومشاركة كمال أبو الرب نائب محافظ جنين والسفير الياباني لدى دولة فلسطين تكيشي اوكوبو والمهندس إياد خلف مدير عام حكم محلي جنين ورجل الأعمال ابن الزبابدة المحسن نزيه الخليل وممثل قائد المنطقة النقيب محمد أبو بكر ومدير شرطة الزبابدة المقدم محمد جردات وعدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية وأهالي البلدة.

وبدا الاحتفال بإزاحة الستار عن لوحة المشروع فالسلامين الوطنيين الياباني والفلسطيني ودقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء ومن ثم رحب مروان دعيبس رئيس بلدية الزبابدة بالحضور شاكرا اليابان لدورها الكبير في دعم بلدية الزبابدة في عدد من المشاريع الريادية والتي آخرها مشروع توسيع شبكة تصريف مياه الأمطار وهو بقيمة 95 ألف دولار أمريكي إضافة إلى تأهيل شبكة الضغط المنخفض قبل عدة سنوات متمنيا استمرار الدعم للزبابدة وشاكرا عطوفة المحافظ ومديرية الحكم المحلي للدعم الكبير ومساندتهم في دعم الزبابدة وأهلها في العديد من المشاريع.

ونقل كمال أبو الرب نائب المحافظ تحياته إلى الحضور مشددا على مواقف اليابان الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ومؤكدا على أهمية الزبابدة كنموذج للسلم الأهلي والتعايش المشترك بين أبناء الشعب الواحد ومتمنيا استمرار دعم اليابان للمشاريع الريادية لأهميتها في بناء مؤسسات الوطن شاكرا بلدية الزبابدة لعملها الدؤوب في خدمة مواطنيها.

بدوره فقد شكر السفير الياباني اكوبو بلدية الزبابدة على الاستقبال مبديا سعادته الكبيرة للانجازات التي رآها في الزبابدة ومقدما شرحا حول المشاريع المقدمة من الممثلية إلى بلدة الزبابدة ومؤكدا على شكر القائمين على تنفيذ هذا المشروع والمشاريع السابقة وتفانيهم في العمل مبديا سعادته الغامرة بوجوده اليوم لافتتاح المشروع وإعلان بدء العمل به.

من جانبه فقد دعا المهندس إياد خلف مدير حكم محلي جنين إلى استمرار إيجاد الدعم من المانحين لتنفيذ المشاريع الهامة للمواطنين وحياتهم اليومية شاكرا بلدية الزبابدة رئيسا وأعضاء وموظفين لعملهم المتواصل في خدمة مواطني البلدة ومقدما التهاني بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة لكافة أبناء البلدة وشاكرا اليابان لدعمهم لبلدية الزبابدة وفلسطين كاملا لتنفيذ هذه المشاريع.

ومن ثم فقد تم تقديم هدية تذكارية مقدمه من مؤسسة نزيه الخليل التي تدير مركز التصنيع الغذائي النسوي والذي كان مدعوما من مؤسسة نيكود اليابانية وهو عبارة عن منتوجات زراعية عضوية من إنتاج سيدات الزبابدة.

وفي الختام نفذ الحضور جولة تفقدية على مسار المشروع للاطلاع عن كثب على خط سير الشبكة والتوسيعات التي تمت عليه ومدى استفادة المواطنين منها مبدين إعجابهم للآلية التي نفذت بها الشبكة.