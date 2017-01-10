قلقيلية: المحافظ يتفقد عدداً من الدوائر في محافظة المحافظة.

قلقيلية/ PNN – تفقد اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية عدداً من المؤسسات في المحافظة، بهدف الاطلاع على أوضاعها وتعزيز دورها.

وشملت هذه الجولة ” مديرية الحكم المحلي، مديرية الإعلام، مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون، ضريبة الأملاك، ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة.

واستمع المحافظ .. الى شرح مفصل من مدير الحكم المحلي رائد مقبل حول سير العمل في المديرية والتحديات التي تواجه التجمعات السكانية وابرز القضايا التي تعمل بها المديرية خاصة في مجال المشاريع، كما استمع لشرح مفصل من مدير مديرية الإعلام سائد موافي حول واقع الإعلام والتحديات التي تواجه المحافظة واليات النهوض بالواقع الإعلامي من خلال تسليط الضوء على واقع المحافظة واستهدافها إسرائيليا.

واستعرض عزت أبو عباة مدير هيئة الاذاعة والتلفزيون واقع العمل الصحفي التلفزيوني والمواضيع التي يتابعها خاصة تلك المتعلقة بالجدار والاستيطان، أما مدراء الضرائب فقدموا استعراضا لسير العمل في مديرياتهم والواقع الضريبي في المحافظة.

ونوه المحافظ إلى أن محافظة قلقيلية والتي تتعرض لاستهداف إسرائيلي ممنهج يتمثل في الجدار والاستيطان وإجراءات الاحتلال اليومية، وهذا أدى إلى نتائج سلبية ألقت بظلالها على واقع المحافظة وولدت معاناة كبيرة وهذا يتطلب رسالة إعلامية موحدة وتكامل الجهود ما بين المؤسسة الإعلامية الرسمية ووسائل الإعلام لنقل الواقع المعاش للرأي العام العالمي.

واشاد المحافظ بدور المؤسسات العاملة في محافظة قلقيلية التي تستجيب لاحتياجات المواطنين وفي مقدمتها مديرية الحكم المحلي ودورها المهم والناظم لعمل الهيئات المحلية التي نتطلع إلى الرقي بخدماتها وتطوير البنى التحتية فيها بما ينسجم والزيادة السكانية، مشددا على ايلاء التجمعات المعزولة خلف الجدار أهمية في المشاريع لتعزيز صمود مواطنينا.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة جولات يقوم بها المحافظ لمؤسسات المحافظة بهدف تعزيز دورها وتطوير الخدمة التي تقدمها.