ارتفاع على مؤشر بورصة فلسطين

رام الله/ PNN- سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.13%، اليوم الثلاثاء، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 646 ألف دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 533.32 نقطة، مرتفعا 0.69 نقطة، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاعي البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.88%، وقطاع الصناعة بنسبة 0.23%، مع انخفاض مؤشر

قطاع الاستثمار بنسبة 15%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.05%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.03%.

وشهدت جلسة اليوم تداول أسهم 18 شركة، ارتفع منها سهم 6 شركات، وانخفض سهم 7 شركات، واستقر سهم 5 شركات، وجرى فيها التداول على حوالي 282 ألف سهم في 167 صفقة.

وارتفع سهم شركات الفلسطينية للكهرباء، وبيرزيت للأدوية، وبنك القدس، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك فلسطين، والاتصالات الفلسطينية.

وانخفض سهم الشركات التالية: سجاير القدس، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والمشرق للتأمين، ومطاحن القمح الذهبي، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والعربية الفلسطينية للاستثمار “إيبك”، والبنك الوطني.

والشركات التي استقر سهمها كانت: البنك الإسلامي العربي، وبيت جالا لصناعة الأدوية، والعربية الفلسطينية لمراكز التسوق، وفلسطين للاستثمار العقاري، وفلسطين للاستثمار الصناعي.