محافظة جنين والأجهزة الأمنية تكرم مدير الضابطة الجمركية السابق وتستقبل زميله الجديد

جنين/ PNN – كرم محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان وقادة الأجهزة الأمنية المقدم عمار ياسين مدير الضابطة الجمركية في جنين سابقا بمناسبة انتهاء عمله ، وتسلم عمله مديرا للضابطة الجمركية في محافظة الخليل . وجرى حفل التكريم ، اليوم ، في قاعة الشهيد قدوره موسى بحضور قائد المنطقة العقيد ناضر عمر ، ومدير الأمن الوقائي العميد أمين السويطي ، ومدير الشرطة العقيد حقوقي مهند صوان ، ومدير الاستخبارات العسكرية المقدم حسني مبارك ، ومدير الارتباط العسكري المقدم خالد قدوره ، والمدير الجديد في الضابطة الجمركية الرائد شادي عامر ، ونائب المخابرات العامة جمال الطيراوي ، ومدير العلاقات العامة في الضابطة الجمركية في رام الله الرائد لؤي بني عودة ، ورئيس غرفة تجارة جنين هشام مساد ، ومدير الزراعة صالح عبد الوهاب ، ومدراء العلاقات العامة في الأجهزة الأمنية وكادر المحافظة .

من جهته أشاد المحافظ رمضان بالدور الوطني لجهاز الضابطة الجمركية في حماية الاقتصاد الوطني بالتصدي لعمليات التهريب للبضائع الفاسدة وبضائع المستوطنات . مؤكدا أن هذا التكريم يمثل دليلا على تقدير مؤسسات المجتمع لدور جهاز الضابطة الجمركية، وتقديرا للدور الذي يقوم بهم نسبوا هذا الجهاز من اجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء شعبنا وملاحقتهم لمهربي السلع منتهية الصلاحية والفاسدة.

وقال ” يجب أن يكون هناك مسؤولية مجتمعية اكبر للوقوف إلى جانب أبنائنا الذين يواصلون ليلهم بنهارهم ويخاطرون بأنفسهم خلال ملاحقة المهربين رغم الإمكانيات المحدودة.

وتمنى المحافظ للمقدم ياسين التوفيق والنجاح في عمله في محافظة الخليل ، ورحب بالمدير الجديد الرائد شادي عامر والاستمرار في العمل واستكمال الرسالة الوطنية في خدمة المواطن الفلسطيني .

وفي كلمة الضابطة الجمركية التي ألقاها مدير العلاقات العامة الرائد لؤي بني عودة قال ” نشكر محافظة جنين على رعايتها لحفل تكريم المقدم عمار ياسين ، بعد عامين من جهود بذلها في خدمة الجهاز والمؤسسة الأمنية والمواطن في محافظة جنين . ونستقبل زميله الرائد شادي عامر، سعيا لتعزيز القدرات ونقل تبادل الخبرات وتحسين وتطوير آليات العمل .

وبدوره نقل رئيس غرفة تجارة وصناعة جنين هشام مساد تحيات مجلس الإدارة وتجار المحافظة ، للمدير السابق ياسين الذي تفانى في علاقته مع الغرفة التجارية وبذل جهود كبيرة في ضبط الممنوعات من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني . وقال سنستكمل التعاون مع الضابطة الجمركية مع مديرها الجديد في التصدي لعمليات تهريب المواد الفاسدة وبضائع المستوطنات ، وسنتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية الأخرى .

وفي نهاية الحفل سلم المحافظ رمضان وقادة الأجهزة الأمنية ، والغرفة التجارية ومديرة الزراعة دروع التكريم للمقدم عمار ياسين .