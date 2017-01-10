حميد يطلع السفير الاندونيسي على اوضاع الخليل

الخليل/ PNN- أستقبل محافظ الخليل كامل حميد في مكتبه ظهر اليوم الثلاثاء السفير الاندونيسي في فلسطين والأردن السيد تغوه وردويو والوفد المرافق له وذلك بحضور نائب المحافظ مروان سلطان وطاقم المحافظة ، وذلك للإطلاع على اوضاع المحافظة الاكبر جغرافيا وسكانيا على مستوى الوطن .

وجاءت الزيارة بتنسيق من جمعية الصداقة الفلسطينية الاندونيسية ممثلة بالسيد عبد المعطي زاهدة والتي تكللت بالعديد من الانجازات الهامة والتعاون المتبادل خصوصا أنشاء البيت الاندونيسي في المحافظة .

رحب المحافظ بهذه الزيارة الهامة مؤكدا عمق العلاقة التي تربط الشعب الفلسطيني بنظيره الاندونيسي والدعم التاريخي للقضية الفلسطينية والحق في اقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، من ثم استعرض حميد الوضع العام في المحافظة وما تتعرض له من حصار وتضييق وانتهاكات من الاحتلال ومستوطنيه وعمليات التهويد المستمرة خصوصا في البلدة القديمة ومحيط الحرم الابراهيمي الشريف .

أكد حميد على الاهمية التاريخية التي تمثلها المحافظة على كافة المستويات مرحبا بالتعاون المتبادل على كافة المستويات مع دولة اندونيسيا والاستعداد لتقديم كل ما هوا ممكن لإنجاح أي فكرة او مشروع مقدم للمجتمع الفلسطيني .