الشرطة والنيابة تحققان بوفاة طفل في قلقيلية‎

قلقيلية/ PNN- فتحت اليوم الشرطة والنيابة العامة تحقيقا بوفاة الطفل أيهم جمال إبراهيم قزمار والبالغ من العمر 5 أعوام الذي توفي في ساعة متأخرة من ليلة أمس في ظروف غامضة في بلدة عزبة سلمان قضاء مدينة قلقيلية .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة , أن إشارة وصلت الى عمليات شرطة قلقيلية من المشفى الحكومي في مدينة قلقيلية , مفادها وصول طفل متوفي بظروف غامضة وعلى الفور تحركت المباحث العامة وحماية الأسرة والأحداث والتحقيقات والنيابة العامة الى المشفى وباشرت بمعاينة الجثة لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

وأكد البيان أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثة وإحالتها للطب الشرعي للتشريح للوقوف على الأسباب المباشرة والحقيقية للوفاة وان التحقيق مازال مفتوحا لمعرفة الملابسات التي أحاطت بحالة وفاة الطفل .