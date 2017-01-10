الشرطة تضبط مواد يشتبه أنها مخدرة في جنين

جنين /PNN- ضبطت الشرطة اليوم الثلاثاء، مواد يشتبه أنها مخدرة، بحوزة مواطن من سكان محافظة جنين.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات إلى فرع شرطة مكافحة المخدرات حول حيازة شخص من سكان المحافظة لمواد يشتبه أنها مخدرة في منزله، تم استصدار أمر تفتيش للمنزل وتوجهت قوة من فرع شرطة مكافحة المخدرات إلى المنزل، وبعد بتفتيشه تم العثور على مادة يشتبه أنها مخدرة من نوع حشيش مخلوط بتبغ.

وأكد البيان أنه تم التحرز على المادة المضبوطة والمشتبه به، وإحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.