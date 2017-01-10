الوزير غنيم يطلع وفدا من الحكومة النرويجية على ابرز مستجدات قطاع المياه

رام الله/PNN- التقى رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم في مكتبه اليوم ، بالمبعوث النرويجي الخاص بالسلام السيد تور وينسلد ترافقه ممثل حكومة النرويج السيدة هيلدا هارول ستاد، ونائب مسؤول التنمية السيد توماس راندبيرل، حيث خصص اللقاء للاطلاع على التطورات الحاصلة في قطاع المياه والية العمل في المشاريع الاستراتيجية وابرز المستجدات المتعلقة بها.

حيث تطرق الوزير غنيم في بداية اللقاء الى المستجدات المتعلقة في الية العمل للجنة المياه المشتركة والتي من خلالها ستتمكن سلطة المياه من تنفيذ مشاريع المياه في مختلف المناطق الفلسطينية لا سيما في اامناطق المصنفة ج وهذا يعد انجازا كبيرا يمكننا من تنفيذ مشاريعنا العالقة لسنوات عدة وسيساهم في ايصال المياه للتجمعات المحرومة منها.

كما اطلع الوزير غنيم ضيفه على تطورات مشروع قناة البحرين موضحا ان الجانب الفلسطيني حتى اللحظة لم يحصل على حصته من المياه وفق الاتفاقية التي تم توقيعها مع الاطراف ذات العلاقة والبالغة من 20-30 مليون متر مكعب، كما ان الجانب الاسرائيلي لا زال يماطل في الجوانب التي طرحها الجانب الفلسطيني والمتعلقة في تحديد الية لنقاط التعبئة ونوعية المياه التي سيتم تزويد الجانب الفلسطيني بها بالاضافة الى الاسعار التي سيتم تحديدها لهذه الكمياتمشيرا الى ان تحديد هذه الجوانب يعد هاما جدا لنا كفلسطينين من اجل تحقيق الاستفادة الحقيقة من حصتنا المائية.

كما تطرق الوزير غنيم الى الجهود المكثفة التي تبذلها سلطة المياه فيما يتعلق بمشروع محطة التحلية المركزية المنوي اقامتها في قطاع غزة والذي يعتبر العام 2020 عاما مفصليا للقطاع الذي يشهد كارثة مائية حلها باقامة المحطة باسرع وقت ممكن منوها الى اننا نعد الان لمؤتمر المانحين المخصص لبحث الجوانب المتبقة والمرتبطة بتوفير التمويل المتبقة لهذا المشروع الضخم لا سيما اننا تلقينا الوعود من العديد من الدول والجهات المانحة والتي ابدت اهتماما حقيقيا في ضروة تنفيذ المشروع في العام الحالي نظرا لماساوية الوضع في قطاع غزة.

من جانبه ثمن السيد وينسلد الدور الذي تلعبه سلطة المياه في تنظيم وتطوير قطاع المياه معبرا عن استعداد حكومته لدعم سلطة المياه في هذا المشروع الحيوي لتمكينها من توفير كافة الاحتياجات اللازمة والضروريه لاقامة المشروع بمراحله المختلفة.