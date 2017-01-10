إتلاف لحوم ومواد تموينية منتهية الصلاحية في جنين

جنين /PNN-أتلفت طواقم دائرة الصحة والبيئة في بلدية جنين، اليوم الثلاثاء، كمية من اللحوم المجمدة والمواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأوضحت دائرة الصحة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الإتلاف جاء خلال جولات ميدانية يومية تقوم بها طواقم البلدية على المحلات التجارية ومحلات بيع اللحوم وتم مصادرة تلك الكمية واتلافها وتحرير المخالفة

القانونية لأصحابها، مناشدة جميع أصحاب محلات التموين ومحلات بيع اللحوم التأكد من تاريخ السلع قبل عرضها للبيع.

وشملت الكميات المصادرة 25 كغم من لحوم الحبش، و7 كغم من لحوم العجل المجمدة، وأصناف من السكاكر والمواد الغذائية منها 24 كيسا من أصناف الملبس، و200 كغم من الشوكولاتة، و3 كغم من جوز

الهند، و50 كغم من الأرز الفاسد، وغيرها.