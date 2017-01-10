3.39 مليار دولار القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين نهاية 2016

رام الله/PNN – أعلنت بورصة فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة بلغت في نهاية عام 2016 3.39 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 1.53% مقارنة مع نهاية عام 2015.

وقالت البورصة في بيانها، إن عدد الأسهم المتداولة ارتفع خلال فترتي المقارنة بنسبة 32.86% ، وتم تداول 323,817,327 سهم حتى نهاية العام 2016 مقارنة بما مجموعه 175,229,463 سهم نهاية العام 2015، فيما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة للعام 2016 بنسبة 38.94% ، حيث بلغت حتى نهاية العام 2016 ما قيمته 445.15 مليون دولار مقارنة مع 320.38 مليون دولار تم تداولها في العام 2015.

وسجل مؤشر القدس انخفاضاً بلغت نسبته 0.48% مغلقا عند مستوى 530.16 نقطة نهاية العام 2016 مقابل 532.73 نقطة نهاية العام 2015، وذلك بتأثير انخفاض مؤشر قطاع الخدمات الذي أغلق نهاية العام الماضي منخفضاً بنسبة 6.94%، فيما أغلقت مؤشرات القطاعات الأخرى مرتفعةً بنسب متفاوتة حيث أغلق مؤشر البنوك والخدمات المالية مرتفعاً بنسبة 0.56% أما مؤشر قطاع الصناعة فارتفع هو الآخر بنسبة 11.86%، فيما كان الارتفاع الأكبر لصالح مؤشر قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 36.58% بينما ارتفع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 9.80 %.

على صعيد آخر، أظهر التوزيع النسبي لقيمة الأسهم المتداولة حسب القطاع، نهاية 2016 نشاطاً لافتاً لقطاع البنوك والخدمات المالية، حيث حاز على نسبة 41.55% من قيمة الأسهم المتداولة، فيما حل في المركز الثاني قطاع الاستثمار بنسبة 25.74%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 23.41%، ومن ثم قطاع التأمين بنسبة 6.58% واحتل قطاع الصناعة المرتبة الأخيرة بما نسبته 2.73%.

الملكية حسب الجنسيات

وصلت قيمة الأوراق المالية المملوكة فلسطينياً مع نهاية كانون أول 2016 إلى ما يربو على 2.06 مليار دولار بنسبة تجاوزت 60%، فيما وصل عدد الأوراق المالية التي يملكها المستثمرون الفلسطينيون في البورصة ما يقارب1.1 مليار ورقة مالية أي ما يشكل 65.65% من نسبة الأوراق المالية في السوق ككل. أما عدد المساهمين الفلسطينيين فكان 69,007 مساهم، بنسبة تجاوزت 95% متصدرين بذلك نسبة توزيع الملكيات حسب الجنسية، حيث وصل عدد المساهمين الكلي الى 72,418 مساهما.

واستناداً الى البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز الإيداع والتحويل في بورصة فلسطين، فإن الاستثمار غير الفلسطيني في البورصة قد بلغ قرابة 1.32 مليار دولار، كانت النسبة الأعلى فيه من نصيب الاستثمار الأفريقي، الذي حل في المركز الثاني بعد الاستثمار المحلي، حيث وصلت قيمة الملكية من الأوراق المالية ما يقارب 416.77 مليون دولار، بينما فاق عدد الأوراق المالية 118.27 مليون ورقة مالية، من خلال 33 مساهم، المرتبة الثالثة كانت من نصيب الاستثمار الأردني، حيث وصلت قيمة ملكيته من الأوراق المالية إلى أكثر من 387.63 مليون دولار، وبعدد فاق 189.37 مليون ورقة مالية، من خلال 2,091 مساهما.

وفي سياق متصل، فإن الاستثمار الخليجي جاء في المرتبة الرابعة بقيمة تجاوزت 238 مليون دولار من خلال ما يقارب 120.23 مليون ورقة مالية فيما بلغ عدد المساهمين 250 مساهما، يليه في المرتبة الخامسة الاستثمار الأوروبي حيث تجاوزت قيمته 215.7 مليون دولار من خلال ما يزيد عن 119.59 مليون ورقة مالية و83 مساهم. وسادساً يحل الاستثمار الأميركي بقيمة تقارب 64.36 مليون دولار وعدد أوراق مالية يقارب 30.39 مليون ورقة مالية من خلال 404 مساهم، والمرتب الأخير من نصيب الجنسيات الأخرى مجمعة حيث بلغ ما يقارب 7.35 مليون دولار بحوالي 4.45 مليون ورقة مالية و550 مساهما.

نشاط الشركات الأعضاء

شهد أداء شركات الأوراق المالية الأعضاء (شركات الوساطة) في بورصة فلسطين للعام 2016، ارتفاعاً بنسبة 42% مقارنة مع العام 2015، حيث بلغ مجموع حصة الشركات الأعضاء من التداول ما يقارب 862.77 مليون دولار مقارنة مع عام 2015 والذي بلغ قرابة 609.14 مليون دولار.

وحلت شركة لوتس للاستثمارات المالية في المرتبة الأولى بحصة نسبتها 24% من قيمة التداول بلغت حوالي 205.76 مليون دولار، أما المركز الثاني فقد احتلته شركة الوساطة للأوراق المالية بحصة نسبتها 22% تقدر بقيمة 187.68 مليون دولار، تليها في المركز الثالث شركة سهم للاستثمار والأوراق المالية بحصة بلغت حوالي 140.3 مليون دولار بنسبة 16%، وبنسبة 14% حلت الشركة المتحدة للأوراق المالية في المركز الرابع بقيمة بلغت ما يقارب 125.01 مليون دولار، أما المركز الخامس فقد كان من نصيب الهدف الأردن وفلسطين للأوراق المالية بقيمة 85.8 مليون دولار بنسبة شكلت 10%، تلتها شركة العربي جروب للاستثمار بنسبة 7% وقيمة تخطت 64.4 مليون دولار، أما العالمية للأوراق المالية فوصلت قيمة ما شكلته من تداولات العام الماضي الى ما يقارب 36 مليون دولار بنسبة 4%، وحلت أخيراً الشركة الوطنية للأوراق المالية بنسبة 2% وحوالي 17.6 مليون دولار من قيمة حصة الشركات الأعضاء في التداول للعام الماضي.