تجارة وصناعة نابلس ومؤسسة بلسمي يبحثان سبل وافاق النهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة

نابلس/PNN – اجتمع اليوم الثلاثاء في مقر غرفة تجارة وصناعة نابلس رئيس مجلس ادارة الغرفة السيد عمر هاشم بحضور نائبه السيد حسام حجاوي وعضو مجلس ادارة الغرفة ياسين دويكات مع وفد من المؤسسة الفلسطينية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (بلسمي) برئاسة الدكتور حازم الشنار وعضوية كل من نبيل عوض و محمد ابو دلو وغسان عنبتاوي وامجد المصري والخبيران فادي حمد و سليمان العارف.

وقام خلال الاجتماع غسان عنبتاوي بعرض نتائج المسح الميداني حول واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في محافظة نابلس والذي تم اجراءه مؤخرا بالتعاون مع الغرفة، وقام فادي حمد بتقديم عرض للتدخلات المقترحة لبلسمي بالتعاون مع الغرفة للاستجابة لاحتياجات تلك المنشآت والتي اشارت اليها نتائج المسح

وفي نهاية الاجتماع جرى الحديث عن امكانيات وآفاق التعاون بين الغرفة والمؤسسة بما يخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في محافظة نابلس.