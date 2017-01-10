مُنخفض جوي شبيه بسلوك المنخفضات الخماسينية يصل فلسطين السبت !

رام الله/PNN – طقس الوطن : تُظهر مُخرجات النماذج العددية المُستلمة لدى موقع طقس الوطن، إلى احتمالية تشكل مُنخفض جوي في وسط الأراضي الجزائرية داخل الصحراء الكُبرى، ويُحتمل أن يسلك مساراً شبيهاً بمسار المنخفضات الخماسينية، التي تتشكل في فصل الربيع في ذات المنطقة وفي جبال أطلس المغربية.

ويُتوقع أن يتحرك المنخفض السطحي داخل حدود اليابسة على امتداد الخط الموازي للساحلي، يعبر من الجزائر الى ليبيا، وما أن يصل الى شرق الأراضي المصرية، يُتوقع حينها أن يبدأ التأثير على جنوب بلاد الشام بشكل رئيسي، وستكون فلسطين ضمن دائرة التعرض الأولى.

هذا المنخفض مُختلف عن مُنخفضات البحر الأحمر، إذ أنه خال ٍ من الرطوبة، بسبب عدم ولوجه الى مياه البحر، وبالتالي، يُتوقع مع وصول تأثيراته يوم السبت المُقبل، أن يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، ربما تتجاوز 16-18 درجة في الجبال والقدس، فيما ستدفع الرياح المصاحبة كميات من الغبار والأتربة باتجاه فلسطين، ما يعمل على تدني مستوى الرؤية الأفقية في العديد من المناطق.

وبالتزامن مع تحرك المنخفض السطحي من شمال شرق مصر باتجاه المتوسط، سيتحرك منخفض جوي آخر، ولكن في طبقات الجو العليا باتجاه المنطقة، وعليه، تنشأ أحوال جوية مستقرة، يرافقها ظهور السحب المختلفة، وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية في العديد من المناطق.

وفيما يتعلق بتطورات الاحوال الجوية الليلة، تسود أجواء باردة جداً، ويحتمل تشكل الصقيع وحدوث الانجماد، في المناطق الأكثر عرضة لذلك، وتتدنى الحرارة لتلامس 2-3 درجات في الجبال العالية فقط.

ويطرأ ارتفاع قليل الأربعاء مع استمرار تواجد برودة لافتة في الأجواء، فيما توالي الحرارة ارتفاعها وتتراجع حدة برودة الطقس يومي الخميس والجمعة.

ويُوافيكم موقع طقس الوطن لاحقاً، بأي تطورات تطرأ على الحالة الجوية.