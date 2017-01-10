الفنان يوسف العماني يطلق “الدنيا دوارة” ويكشف أن التصوير بين بيروت ودبي

دبي/PNN – ديانا خليفة:أطلق الفنان يوسف العماني أغنيته الجديدة بعنوان ” الدنيا دوارة” في ستايل غريب وجديد لا يشبه ستايل أغنياته الأخيرة التي طرحها في العام 2016.

وفي تصريحات خاصة قال العماني أنه بهذا الستايل الجديد، إنما يخرج على نفسه بعد أن طالبه الجمهور بهذا النوع من الستايل، وهذا بخلاف ما كان عليه الأمر في الأغنيات السابقة مثل ” أهل الفتن” و ” عشقي المباح” وغيرها.

وقال:” الناس سألوا عن الستايل الغريب الذي أتميز به عادة في أغنياتي التي طرحتها سابقا، وكان علي التجاوب مع الجمهور، فأتيت إليهم بهذا الستايل من خلال “ الدنيا دوارة” وبإيقاع سريع فيها خلطة بإيقاعات عراقية”.

وتحدث العماني عن ثقة كبيرة بالنجاح لمسه منذ اليوم الأول للأغنية، لافتا إلى أن تصويرها بطريقة الكليب ستجرى بين دبي ولبنان في وقت لاحق من اخراج خليل صالحة .

وعن فكرة الأغنية قال العماني إنها فكرة جميلة وفيها جانب إنساني بحت، مشيرا إلى أن الفكرة تتوجه نحو مقولة ” إن الإنسان مثلما يذهب يرجع” بمعنى أنك مثلما تفعل مع الآخرين ستجدهم معك”.

وختم حديثه عن الفكرة بالقول:” فيها حديث عن نفسي أو موقفي من الآخر، بمعنى أني أحب من يحبني”.

وذكر العماني في تصريحاته أسماء من تعاون معهم في المشروع الجديد وهم: الشاعر عثمان المنصوري مؤلف الكلمات، والموزع حسام الدين، واشراف عام وائل عيد فيما كانت الأغنية من كلمات يوسف العماني نفسه.