الاشغال الشاقة المؤبدة لمتهمة بالقتل العمد

رام الله/PNN – ادانت محكمة بداية نابلس اليوم واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهمة (ح.م) 39 عاما بتهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 327/4 من قانون العقوبات رقم 16، وحكمت عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة، حيث أقدمت المتهمة على قتل ابن زوجها البالغ من العمر 4 سنوات، وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ سعيد كلش.

وفي سياق آخر ادانت محكمة استئناف رام الله المتهم (ر.ر) من مدينة بيت لحم بتهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة سنة ونصف اشغال شاقة مؤقتة، وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للحكم السابق الصادر بحق المتهم، حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها وكيلة نيابة الاستئناف أ.جوليانا طه وحصلت على قرار بالإدانة وفسخ قرار الحكم.