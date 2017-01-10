ضبط ١١ الف علبة محارم معطره غير صالحة الاستخدام في الخليل

الخليل/PNN-ضبطت الضابطة الجمركية اليوم 11 الف علبة محارم معطره غير صالحة الاستخدام في بلدة يطا جنوب الخليل .

وأشار بيان لإدارة العلاقات العامه والاعلام انه تم ضبط الكمية بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مصنع لتصنيع المحارم المعطره غير مرخص من وزارة الصحه والاقتصاد،

حيث تم التوجه الى المكان بالتعاون مع الأمن الوطني، وبحضور مديرية الاقتصاد في المحافظه تم معاينة البضاعة وتبين ان المحارم غير خاصعه للمواصفات والمقاييس الفلسطينيه ويتم تقليد ماركة عالمية (

huggies ) وغير صالحه للاستخدام الآدمي حيث تم مصادرة الكمية المضبوطة والتحرز عليها وعلى ماكانت التصنيع وبرميل ماء معطر لحين استكمال الاجراءات القانونية .

وتهيب الضابطة الجمركية بالإخوة المواطنين والمستهلكين بضرورة عدم التعامل والتعاطي مع مثل هذه البضائع ومروجيها لما تشكله من خطر على صحتهم وصحة ابنائهم وضرر بالاقتصاد الوطني