الشرطة تكشف ملابسات جريمة قتل الطفل قزمار

قلقيلية/PNN- كشفت شرطة محافظة قلقيلية، ملابسات جريمة قتل الطفل ايهم جمال قزمار (5 سنوات) من عزبة سلمان جنوب قلقيلية، وقبضت على شخصين مشتبه بهما بجريمة القتل .

وأوضح المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء، أن الطفل قزمار وصل مساء أمس الى المستشفى متوفيا وأفاد ذويه بأنه سقط من علو وباشرت الشرطة والنيابة التحقيق بملابسات وظروف الوفاة وقررت النيابة العامة إحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي للتشريح .

وأضاف أنه تم القبض على زوجة والد الطفل والتي اعترفت أثناء التحقيق بأنها قامت بضربه ودفعه ما أدى إلى وفاته وأنها حاولت تضليل العدالة بالإفادة أنه ببأنه انه سقط من علو.

كما أشارت التحقيقات إلى قيام والده ايضا قبل يوم من الحادث بضربه والاعتداء عليه وتم توقيفهما لحين استكمال الاجراءات وإحالتهما لجهات الاختصاص .