وكالة الغوث تطلق مناشدتين من اجل التدخلات الطارئة للأراضي الفلسطينية المحتلة

بيت لحم/PNN – حسن عبد الجواد – أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) مناشدتين دوليتين يبلغ مجموعهما 813 مليون دولار من أجل تمويل الاستجابة

الطارئة للأزمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ولتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للاجئي فلسطين المتضررين جراء النزاع في سورية، بمن فيهم أولئك الذين نزحوا إلى لبنان

والأردن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مدرسة مخيم عايدة بحضور سكوت اندرسون مدير عمليات وكالة الغوث في الضفة الغربية، وبو شيك مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة، ومدير وكالة الغوث في جنوب الضفة

امجد ابو لبن، والعديد من ممثلي الدول المانحة.

وقال اندرسون: “إن مليونا وستمائة ألف لاجئ فلسطيني، ممن يعانون من انعدام الأمن أكثر من أي وقت مضى والذين تزداد احتياجاتهم، بحاجة إلى إجراءات حازمة من قبلنا. وإنني أناشد من أجل الحصول على

دعم عاجل وسخي من المجتمع الدولي”.

وأوضح ان النداء الطارئ للوكالة لعام 2017 والمخصص من اجل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي تبلغ قيمته 402 مليون دولار، يهدف إلى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية للاجئي فلسطين في كل

من غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

ولفت ان ما يقارب من 911,500 لاجئ في قطاع غزة سيواصلون الاستفادة من المعونة الغذائية الطارئة للأونروا. كما وستقوم الوكالة أيضا بتوفير معونة إيجار لأكثر من 6,500 عائلة لاجئة فقدت منازلها خلال الأعمال

العدائية التي جرت عام 2014 وبتقديم الدعم من أجل الإصلاحات لأكثر من 50,000 عائلة لاجئة تعرضت منازلها لأضرار أو للتدمير.

وأشار إلى ان برنامج النقد مقابل العمل التابع للأونروا سيفيد حوالي 8,000 لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية غير آمنين غذائيا، كما سيحصل 155,000 لاجئ فلسطيني إضافي على

كوبونات غذائية فيما سيعمل برنامجنا لتوزيع الأغذية على جلب المنافع لما مجموعه 36,000 شخص معرضون للمخاطر من البدو ورعاة الماشية في المنطقة (ج).

وقال اندرسون: ” ان نداء الوكالة الطارئ من اجل الأزمة الإقليمية في سوريا والذي تبلغ قيمته 411 مليون دولار فيهدف إلى توفير المساعدة الإنسانية والحماية والخدمات الرئيسة لما مجموعه 430,000 لاجئ

فلسطيني داخل سورية بحاجة ماسة إلى مساعدات مستدامة، علاوة على ما يزيد عن 30,000 فروا إلى لبنان وحوالي 17,000 لاجئ فروا إلى الأردن حيث يواجهون وجودا محفوفا بالمخاطر. وبواسطة عملياتها

الديناميكية والمرنة، والتي يقوم بتنفيذها أربعة آلاف موظف غالبيتهم من الفلسطينيين.”

وأشار الى إن الأونروا تعد أكبر مزود مباشر للمساعدات للاجئي فلسطين المتضررين جراء النزاع السوري. إن التداخلات التي تقوم بها الوكالة تشمل المعونة النقدية والمياه والصرف الصحي والمواد الغذائية وغير

الغذائية الضرورية والمسكن والصحة والتعليم وسبل المعيشة والإقراض الصغير والحماية.

ولا تزال الأونروا وبدعم من المجتمع الدولي ملتزمة بتعزيز الكرامة وسط ظروف دراماتيكية هي الأشد.

وتحدث مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة السيد بو شيك حول الخدمات الصحية والاغاثية والتعليمية التي تقدمها وكالة الغوث لمجتمع اللاجئين في قطاع غزة، مشيرا الى قيام وكالة الغوث ببناء 1300 منزل تم

تدميرها بسبب الحرب على القطاع.

وقال أن وكالة الغوث تقدم خدماتها لأكثر من نصف سكان قطاع غزة، وأن برنامج خلق فرص العمل التابع لوكالة الغوث الذي يعتبر شريان حياة لسكان القطاع استطاع تقديم 50 ألف فرصة عمل لأهالي القطاع.

وأشار إلى برنامج الدعم النفسي الذي تقدمه الوكالة وخصوصا الأطفال، ورغم ذلك فلا تزال حاجة السكان لمتطلبات الحياة وهذه الخدمات قائمة بسبب الحصار والأوضاع الاقتصادية المتردية.

وشكر كل من اندرسون وبو شيك الدول المانحة على ما تقدمة من دعم لبرامجها لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وناشدها من اجل الاستمرار في تقديم هذه المساعدات.

وقد تحدثت خلال المؤتمر الصحفي عبر الفيديو كونفرنس المستفيدة من هذه الخدمات المواطنة هيام اللوح، وكيف ساهمت هذه المساعدات في التخفيف من معاناتها، كما تحدث المواطن احمد ابو عكر من مخيم

عايدة عن المساعدات التي قدمتها الوكالة له لاستكمال تعليمه الجامعي.