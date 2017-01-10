ضبط مخللات وملح فاسد في طولكرم

طولكرم/PNN-ضبطت الضابطة الجمركية اليوم ٢ طن مخلل زيتون وخيار و80 كيلو ملح غير صالحان للاستهلاك الآدمي في مدينة طولكرم .

وأشار البيان لإدارة العلاقات العامه والاعلام انه تم ضبط الكمية بناء على معلومات استخبارتية لدى مديرية الضابطة الجمركية ، حيث تم ضبط الكمية داخل مصنع خاص للمخللات اثناء محاولة اعادة تصنيعها لبيعها

للمواطنين .

وبحضور مديرية الاقتصاد في المحافظة تم معاينة الكمية وتبين عدم صلاحيتها لظهور ديدان عليها داخل البراميل وانتفاخ وعلامات صدا على علب الخيار وانتهاء تاريخ اكياس الملح وعليه تقرر اتلاف الكمية .

وتهيب الضابطة الجمركية بالإخوة المواطنين والمستهلكين بضرورة عدم التعامل والتعاطي مع مثل هذه البضائع ومروجيها لما تشكله من خطر على صحتهم وصحة ابنائهم وضرر بالاقتصاد الوطني