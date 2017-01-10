كشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي من منزل بمخيم قلنديا

القدس/PNN- كشفت الشرطة اليوم الثلاثاء، ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 13700 شيقل من منزل في مخيم قلنديا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن مواطنة تقدمت بشكوى لإدارة المباحث العامة حول قيام أشخاص مجهولين بالدخول إلى منزلها وسرقة مصاغ ذهبي من داخل الخزانة في غرفتها.

وأوضح البيان أنه تم تشكيل فريق عمل متخصص للكشف عن ملابسات سرقة المصاغ الذهبي وبعد عملية البحث والتحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى معرفة هوية الشخص المشتبه في السرقة والقي

القبض عليه وبأخذ أقواله اعترف بقيامة بعملية السرقة بعد دخوله المنزل وانه قام بإعطاء المصاغ الذهبي لأحد أصدقائه، من أجل بيعه في مدينة نابلس مقابل 700 شيقل وتم إلقاء القبض على الشخص الثاني

وبسؤاله اعترف بأنه قام ببيع المصاغ .

وأكد البيان أنه تم تحويل المشتبه بهما إلى قسم التحقيقات، من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما أصولا.